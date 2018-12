Està dotat amb 10.000 euros per bitllet

Actualitzada 31/12/2018 a les 14:37

El 59743, l'altre quart premi de la Grossa de Cap d'Any, s'ha distribuït en punts de venda dels municipis de Valls (Alt Camp), Salou (Tarragonès) i Piera (Anoia). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest any hi ha dos quarts premis per primer cop en lloc d'un de sol. El número 59743 s’ha venut als establiments Esclat de Valls i de Salou.