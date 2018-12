També s'ha venut per Internet

Actualitzada 31/12/2018 a les 12:57

El 54825, un altre dels cinquens premis de la Grossa de Cap d'Any, ha caigut a Valls (Alt Camp) i també s'ha venut per Internet. Està dotat amb 5.000 euros per bitllet, el que suposa 500 euros per euro jugat.