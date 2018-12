Turull avisa que no demanarà perdó al Suprem: «Reivindicaré el que vam fer l'1-O i el 27-O»

L'exconseller admet que la presó i l'exili compliquen el «dia a dia» de la relació entre JxCat i ERC

Actualitzada 30/12/2018 a les 12:07

L'exconseller de Presidència Jordi Turull, pres a Lledoners, ha avisat que no es disculparà per res durant la vista oral pels fets de l'1-O: «Al Suprem, no demanaré perdó i reivindicaré el que vam fer l'1-O i el 27-O», ha dit en una entrevista publicada al diari 'El Periódico'. El polític del PDeCAT, que ha estat vint dies en vaga de fam, ha condicionat el suport del seu grup als pressupostos de l'Estat espanyol a una proposta «clara» per millorar l'autogovern per part de l'executiu socialista: «Pedro Sánchez ha de decidir si pensa en les properes eleccions o en les properes generacions», ha dit. Pel que fa a les relacions entre JxCat i ERC, Turull ha admès que la presó i l'«exili» compliquen el «dia a dia» a l'hora de pactar una estratègia conjunta.Des del centre penitenciari de Lledoners, on està reclòs en règim de presó preventiva, ha dit que no confia a tenir un «judici just» al Tribunal Suprem perquè «no hi ha igualtat» entre les parts. «Nosaltres venim d'una llarga presó provisional, arribarem esposats, ens traslladaran al calabós cada dia durant mesos i no tindrem temps suficient per preparar les defenses», ha explicat, a continuació.Acusat d'un delicte de rebel·lió per la Fiscalia i de sedició per l'Advocacia de l'Estat, Turull ha assegurat que anirà a la vista «a guanyar», tot i que ha apuntat que la sentència «pot estar mig pensada» d'antuvi i que el judici que es pot convertir en un «escarment» pels processats. Per això, ha afirmat que a més de preparar-se pel judici des d'un punt de vista «tècnic» –per «desmuntar el relat parcial, sectari i ple d'errors a la causa», ha sostingut-, també assumeix el rol «polític» que tindrà la seva defensa.«Vull una sortida política, pacífica i democràtica per Catalunya. Al Suprem, no demanaré perdó i reivindicaré el que vam fer l'1-O i el 27-O», ha explicat. Preguntat per si renuncia a la unilateralitat per fer efectiva la independència de Catalunya, ha assegurat que «no renunciaran a res que sigui pacífic i democràtic» i que el «dret internacional» empara aquesta via.D'altra banda, l'exconseller també s'ha referit a la negociació dels pressupostos de l'Estat espanyol tot condicionant el suport del seu grup als comptes a «fets palpables» i a una proposta «clara» per millorar l'autogovern català per part de l'executiu socialista. El polític independentista ha afirmat que el president espanyol, Pedro Sánchez, està en deute amb els partits independentistes al Congrés per haver donat suport a la moció de censura que va fer fora el PP de la Moncloa. Per això, ha demanat al líder socialista que «es mulli» i presenti una solució per resoldre la situació política a Catalunya que passi per una votació: «Pedro Sánchez ha de decidir si pensa en les properes eleccions o en les properes generacions», ha reblat.Amb tot, ha puntualitzat que els socialistes «ni tan sols» han presentat els comptes als grups independentistes i es limita a demanar «vots a canvi de bones paraules». A més, a parer de Turull, no es pot barrejar la situació «humiliant» de Catalunya amb les converses per tirar endavant els pressupostos. «Els presos no som equivalents a una partida pressupostaria», ha dit.Pel que fa a les relacions entre els dos principals partits independentistes al Parlament, JxCat i ERC, Turull ha admès que la presó i l'«exili» compliquen el «dia a dia» a l'hora de pactar una estratègia conjunta. «Molts lideratges no poden participar en les decisions que s'han de prendre en poc temps», ha lamentat. El líder sobiranista també ha recordat que, encara que el seu moviment visqui, a parer seu, en mig d'un «assetjament policial i judicial», els polítics independentistes han de «treballar per aconseguir la unitat que demana la gent».