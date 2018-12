Torra crida a «deixar enrere les desconfiances» i reclama a l'Estat un diàleg «creïble, sincer i valent»

El president del Govern augura que el 2019 serà un any de «desafiaments majúsculs» que també servirà per posar a prova la «solidaritat» entre els demòcrates

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:27

El president del Govern, Quim Torra, ha fet una crida a «deixar enrere les desconfiances i les diferències». Durant el discurs de Cap d'Any, aquest diumenge a la nit, el cap de l'executiu ha demanat fer, de l'anhel per l'autodeterminació i de la defensa dels drets humans, una «oportunitat». A més, Torra ha augurat que el 2009 serà un any de «desafiaments majúsculs», tot i que també creu que servirà per posar a prova la «solidaritat» entre els demòcrates. Així mateix, el president ha reclamat a l'Estat un diàleg «creïble, sincer i valent» per a una solució «democràtica i política» al conflicte.«Que la generositat torni a ser el vehicle de la nostra expressió col·lectiva», ha reclamat Torra, que demana com a propòsit principal més entesa: «Ens hem d'exigir de ser més forts en la unitat». Segons el president, davant les «envestides» que faran que Catalunya hagi de «recular» molts anys en la «consolidació democràtica», cal que els demòcrates estiguin «units i solidaris» en defensa d'un «bé comú» com són els drets civils, socials i polítics de tothom.Torra també constata que el 2019 ha de servir per a realitzar el mandat democràtic de llibertat, per revoltar-se davant de la «injustícia» i per fer caure els «murs de l'opressió».Pel que fa a la relació amb l'Estat, el president assevera que mantindrà l'oferta d'entesa amb el govern espanyol: «No deixarem d'insistir en el diàleg, la negociació i la necessària mediació internacional».