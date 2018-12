El president del PP assegura que el president espanyol permet que les forces sobiranistes tirin endavant el seu «pla de ruptura»

Actualitzada 30/12/2018 a les 18:45

El president del PP, Pablo Casado, ha carregat contra el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha tornat a acusar de tenir complicitats amb les forces sobiranistes: «Si dos no ballen si un no vol, per què [Sánchez] no deixa de ballar amb els independentistes, que volen trencar Espanya? Per què no acaba amb aquesta dansa suïcida?».En un acte a Albacete aquest diumenge al migdia, amb els candidats del PP a Castella-La Manxa, Casado ha asseverat que els independentistes estan podent portar el seu «pla de ruptura» endavant sense que Sánchez els «freni».