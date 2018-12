La 'proposta catalana' que Torra va entregar a Sánchez el 21-D

El president de la Generalitat revela que va presentar un document amb 21 punts per a l'acord amb el Govern espanyol

25/12/2018 a les 12:03

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha revelat aquest dimarts que en la seva recent reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, li va entregar una «proposta d’acord democràtic» amb 21 punts, entre ells una «comissió internacional que mediï entre els governs de Catalunya i d’Espanya».Així ho ha explicat després de la tradicional ofrena floral a la tomba de Francesc Macià al Cementiri de Montjuïc, en el 85 aniversari de la mort del primer president de la Generalitat republicana.En el seu discurs institucional davant de la tomba de Macià, Torra ha assenyalat que en la seva reunió amb Sánchez el passat 20 de desembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona li va fer entrega d’una proposta amb 21 punts i ha esmentat «els tres més importants».Un d’ells es referia a la «desfranquización d’Espanya i l’aïllament del feixisme i la ultradreta», un altre a la «regeneració democràtica i l’ètica política com a fonaments en els quals basar la discussió política».El tercer dels punts que ha destacat del document al·ludia, segons ha assenyalat, a l’«exercici del dret a l’autodeterminació, amb una proposta d’una comissió internacional que mediï entre els governs de Catalunya i d’Espanya».«Aquesta és la proposta catalana», ha remarcat el president, que ara espera «una resposta per part del Govern d’Espanya», ja que «el diàleg no es pot quedar només en paraules buides» sinó que «ha de ser creïble».I «per ser creïble», ha dit, «necessitem conèixer al detall quin és la proposta espanyola», ja que «en aquests últims mesos res no ha canviat», ja que hi continua havent «presos i exiliats» i el Govern de Pedro Sánchez no ha fet «cap concreció sobre el dret a l’autodeterminació».«En aquestes condicions, nosaltres no votarem els Pressupostos Generals de l’Estat», ha advertit.