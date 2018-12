Concentració massiva a Lledoners per passar la nit de Nadal amb els polítics independentistes presos

Jordi Turull dona les gràcies als assistents a través del telèfon mòbil de la seva germana

Les concentracions també s'han produït a Puig de les Basses i Mas d'Enric

Actualitzada 25/12/2018 a les 22:32

Concentració massiva aquesta nit de Nadal a les portes de la presó de Lledoners en un acte de solidaritat amb els polítics independentistes presos per passar la vetllada amb ells. També hi ha hagut esdeveniments similars a la presó de Puig de les Basses, on hi ha l'exconsellera Dolors Bassa, i a la de Mas d'Enric, on hi ha l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell. A Lledoners, els concentrats s'han sumat a l'acció que des de fa vora de mig any protagonitza en Joan Bona Nit, que cada dia acompanya Josep Rull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Cuixart a última hora del dia des de l'exterior de la presó. Un per un desitja bona nit a cadascun d'ells, i avui, com ha passat en altres ocasions, Oriol Junqueras ha respost també amb un bona nit des de l'interior.L'altra sorpresa de la nit ha estat que els concentrats han pogut sentir la veu de Jordi Turull. Ha estat a través del telèfon mòbil de la seva germana, aprofitant la comunicació telefònica setmanal que es permet als presos amb la família. La germana de Turull ha acostat el telèfon a un megàfon i s'ha pogut sentir l'exconseller del govern de Carles Puigdemont agraint el gest als concentrats.En el marc de l'esdeveniment, en Joan Bona Nit, acompanyat de la cantant Sílvia Montells, ha versionat la cançó dels Pets 'Bona Nit'.