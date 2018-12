Els Mossos tenen un avís d'una possible amenaça terrorista a Barcelona de credibilitat «mitjana»

La policia catalana trasllada la informació de què disposa a la Guàrdia Urbana

Es busca un home natural de Casablanca

Els Mossos d'Esquadra tenen un avís d'una possible amenaça terrorista a Barcelona a la qual donen una credibilitat «mitjana», segons han explicat a l'ACN fonts policials i ha avançat 'El Periódico'. La policia catalana, que manté l'alerta antiterrorista en nivell 4 sobre 5, ha traslladat la informació de què disposa a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquest diumenge, els Estats Units (EUA) han emès una alerta on demana als seus ciutadans que «incrementin les precaucions» en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a les Rambles de Barcelona, per possible atemptat durant les festes de Nadal. 'El Periódico' assenyala que l'alerta passa per la possibilitat que un individu intenti cometre un atropellament amb un autocar o similar a Barcelona el dia 25 de desembre.Fonts policials han explicat que els Mossos estan estudiant la veracitat de l'avís. Els EUA ha emès una alerta on demana als seus ciutadans que «incrementin les precaucions» en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a les Rambles de Barcelona, entre plaça Catalunya i el Portal de la Pau, per possibles atemptats durant les vacances de Nadal i Cap d'Any. El consolat general nord-americà a Barcelona ha recordat que Espanya té un nivell 2 sobre 4 d'alerta a l'hora de viatjar a països estrangers, i ha demanat «precaució», ja que poden atemptar contra llocs turístics, infraestructures de transport i altres àrees públiques.La Guàrdia Urbana de Barcelona ha elaborat unes instruccions a les que ha tingut accés l'ACN per a fer arribar a tots els agents on es donen alguns detalls de la persona que «tindria la intenció d'intentar cometre una acció terrorista el dia 25 de desembre». Aquest home respondria a les inicials d'L. B. i és un conductor d'autocar natural de Casablanca. Tindria tots els permisos de conduir i per tant podria utilitzar «autobusos, autocars o minibusos per fer accions». La nota està signada per Jesús Hernando Maldonado, Intendent major en cap de la Divisió de Coordinació.Per aquest motiu s'especifiquen algunes mesures pels guàrdies urbans com extremar la seguretat personal, reforçar mesures de control i seguretat a les comissaries i «mantenir una actitud de vigilància permanent» sobretot en llocs amb «concentracions importants» com «La Rambla, Plaça Catalunya i entorn, Sagrada Família i altres llocs similars». També es demana als agents que tinguin especial atenció als vehicles grans, facin controls als autocars, autobusos i minibusos de la zona centre, utilitzin els vehicles per regular el trànsit i informin de qualsevol incidència sospitosa.