Diverses ràdios locals impulsen un programa especial de Nadal dedicat als polítics presos

L'espai comptarà amb la presència de personalitats com Gerard Quintana, Alguer Miquel o el futbolista Xavi Hernández

Actualitzada 24/12/2018 a les 14:09

El 25 de desembre, a les 13.45h i a les 21h, s'emetrà #Nadalalapresó: el programa especial per als presos polítics. Arribarà a les presons i arreu del país a través de les ràdios locals d'aquest llistat. pic.twitter.com/Q4dC7pg9dX — Nadal a la presó (@NadalPreso) 23 de desembre de 2018

Diverses emissores de ràdio local oferiran aquest dimarts el programa especial 'Nadal a la presó', dedicat als polítics presos. Emissores properes als centres penitenciaris dels líders encausats per l'1-O com Ràdio Sant Joan, Ràdio Sanpedor, 103.3 FM de Valls o Vilafant 107.3 FM així com altres emissores d'arreu del país, emetran un programa de la mà de familiars i amics dels empresonats que explicaran com celebren les festes. A la iniciativa també s'hi sumaran personalitats que traslladaran el seu «escalf» el dia de Nadal com els cantants Gerard Quintana, Lluís Gavaldà i Alguer Miquel, l'actriu Montserrat Carulla o el futbolista Xavi Hernàndez. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de professionals voluntaris que es podrà seguir també per internet.La iniciativa s'ha fet pública a través del compte de Twitter 'Nadal a la presó' i s'hi ha sumat emissores de ràdio de proximitat de municipis com Vic, Vilafranca del Penedès, Taradell, Súria, Solsona, Arbúcies, Banyoles, Cardedeu, Manlleu, Puig-Reig o Sallent. Es podrà sentir a les 13:45h i a les 21h d'aquest dimarts 25 de desembre.L'espai també comptarà amb la col·laboració de reconeguts comunicadors catalans que tenen previst desitjar un bon Nadal als polítics presos. Segons pública la iniciativa a Twitter, es tractaria dels periodistes Jordi Basté, Carles Francino, Mònica Terribas, Josep Cuní i Albert Om.