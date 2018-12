Pedro Sánchez demana a Torra que passi de proclamar la seva voluntat de diàleg a fer-lo «real»

El president del govern espanyol situa la solució en la taula de partits i en una reforma de l'Estatut

Actualitzada 23/12/2018 a les 11:53

Descarta el 155

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest diumenge al president de la Generalitat, Quim Torra, que passi de proclamar la seva voluntat de diàleg a fer-lo «real». «Animo la Generalitat a passar de la voluntat de diàleg al diàleg real. Això significa que el govern (espanyol) està disposat a dialogar amb les institucions catalanes, però també es necessita una majoria social àmplia que ara mateix no existeix a Catalunya», ha argumentat en una entrevista al diari 'La Vanguardia'. En aquest sentit, Sánchez ha situat la solució del conflicte català en la taula de partits i en una reforma de l'Estatut. Al seu parer, és una «bona iniciativa» haver creat aquest espai «que transcendeix la dinàmica de blocs que ha imperat a Catalunya en l'última dècada».Sánchez ha recordat que ell sempre ha dit que la solució a la crisi catalana durarà anys, i la tasca d'aquesta legislatura és «intentar construir espais de diàleg, d'acord i de confiança i lleialtat institucional després d'una crisi en la qual s'han allunyat molt les posicions».El president espanyol ha reiterat que es pot trobar una solució a la crisi política a Catalunya, però sempre dins de la Constitució i de l'Estatut. «Fora només hi haurà monòlegs», ha advertit. La seva aposta és la reforma de l'Estatut, que hauria de passar pel referèndum de la societat catalana.De moment, ha reivindicat la feina del seu govern per recuperar els espais de diàleg i de confiança amb la Generalitat. Ha citat la comissió bilateral, però també la decisió de retirar alguns recursos al Tribunal Constitucional o la mateixa trobada de dijous. «El diàleg i la cooperació institucional entre la Generalitat i el govern d'Espanya, malgrat el soroll, està avançant i funcionant», ha constatat. De tota manera, ha explicat que va comentar a Torra que haurien de tenir una relació «més fluida en la comunicació», i només trucar-se quan hi ha una discrepància.En resposta a PP i Cs, Sánchez ha subratllat que els que tenen com a única proposta «el 155 perpetu» simplement «aspiren a perpetuar la crisi a Catalunya». El president espanyol ha remarcat que l'article 155 es va aplicar per recuperar l'autogovern a Catalunya, «que havia estat vulnerat per l'independentisme» després de les lleis de desconnexió i la proclamació de la independència. «Qui va aplicar el 155 van ser els que van violentar l'Estatut i la Constitució. Ara mateix no estem en aquella situació», ha assenyalat.Sobre els pressupostos, ha assegurat que lluitarà perquè s'aprovin durant el primer trimestre del 2019. Després que ERC i el PDeCAT donessin suport al nou sostre de despesa, ha dit que «tant de bo» això sigui el preàmbul de l'aprovació dels comptes, perquè «Espanya necessita uns pressupostos socials que no deixin ningú enrere».