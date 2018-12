Casado acusa Sánchez de convertir l'Estat en «titella» dels independentistes i rebutja el diàleg

El líder del PP recrimina al president espanyol que ofereixi un nou Estatut «clarament inconstitucional»

El president del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest diumenge el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de convertir l'Estat en «titella» dels independentistes, i ha rebutjat el diàleg amb ells. «Quin diàleg real més hi ha d'haver si vostè ha permès ser rebut com un cap d'estat estranger a Barcelona? Quin diàleg més hi ha si estan oferint una consulta d'autodeterminació? Quin diàleg efectiu vol més si vostè està plantejant triturar la Constitució aprovant un nou Estatut clarament inconstitucional?», ha etzibat Casado, que ha recriminat a Sánchez que hagi demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que passi de proclamar la voluntat de diàleg a fer-lo efectiu. El socialista també ha apostat per una reforma de l'Estatut.Segons Casado, Sánchez «ha decidit estar a les ordres dels independentistes per seguir una setmana més al govern d'Espanya».El popular ha aprofitat per tornar a comparar la situació a Catalunya amb la del País Basc en l'època d'ETA. «Els nois de la benzina d'Arzalluz són els nois de la pintura groga», ha dit Casado.També ha lamentat que Torra encoratgi els CDR en lloc de facilitar als cossos de seguretat que puguin acabar amb la «Kale borroka» i amb els «nois que apallissen policies».