Versionen el 'Bona Nit' de Els Pets com a nadala pels polítics empresonats

Es cantarà el dia 25 a les 8 del vespre al pla de Lledoners

Actualitzada 21/12/2018 a les 18:09

‘Joan BonaNit’ ha convertit la mítica cançó Bona Nit de Els Pets en una nadala dedicada als polítics empresonats. El jove, que cada nit desitja «Bona nit» als polítics empresonats, és l’impulsor de la reconversió de la peça, que ha penjat al seu perfil de Youtube. Està adaptada per Ariadna P., i compta amb la veu de Sílvia Montells i Joan Antonell, a la guitarra. La idea és cantar-la als líders empresonats a Lledoners el proper dia de Nadal, a les 8 del vespre, abans del tradicional Bona Nit que dedica cada vespre als presos.«Els murs no ens separen», diu la cançó, que fa una crida als polítics a no rendir-se perquè «la llibertat és a tocar». «La gent està tossudament alçada, no defalliu», insisteix, tot assenyalant que «ens en sortirem, el poble mai falla». I clou dedicant-los una «molt bona nit».La cançó està penjada a Youtube per tal que els assistents se la puguin aprendre i cantar aquella nit. En el muntatge es pot veure a Montells i Antonell durant la gravació i al mateix ‘Joan BonaNit’ a l’estudi L’Indi Músic.