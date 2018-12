Unes 200 persones salten les tanques a la zona de Drassanes però la situació ja està normalitzada

Actualitzada 21/12/2018 a les 11:05

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona a Via Laietana per desordres públics al voltant de les 9 del matí. Portava material que podria ser utilitzat per fer un artefacte incendiari o explosiu. Aquest carrer està tallat a partir de l'edifici de Correus. Unes 200 persones, a més, han saltat les tanques de trànsit col·locades a la zona de Drassanes per blindar l'entorn de la Llotja de Mar, on se celebrarà la reunió del Consell de Ministres. La situació, però, ja ha estat normalitzada, segons ha informat Interior. Alguns encaputxats han clavat puntades de peu a les tanques. Tota aquesta zona està aïllada al pas de vehicles i de persones i es recomana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles.