Els concentrats fan barricades amb les tanques

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:31

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a la zona de Drassanes pel llançament de pedres de grans dimensions, ampolles i altres objectes contra el cordó policial que tanca l'accés a la Llotja de Mar, on està reunit el Consell de Ministres. Els antiavalots han carregat contra els manifestants entre l'avinguda de Drassanes i el portal de Santa Madrona. Els concentrats estan fent barricades amb les tanques que s'havien instal·lat per tallar el trànsit. Ja hi havia hagut carregues a l'avinguda del Paral·lel prèviament, perquè els manifestants havien intentat traspassar el cordó i havien fet volar tanques contra els agents que el custodiaven.