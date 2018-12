S'eleven a set els detinguts a Barcelona per les protestes contra el Consell de Ministres

Hi ha 28 agents dels Mossos d'Esquadra ferits

Actualitzada 21/12/2018 a les 14:27

Ja són onze els detinguts per les protestes amb motiu de la celebració del Consell de Ministres, nou a Barcelona i dos a l'Ampolla. La primera detenció ha estat a primera hora a Via Laietana. Set més s'han fet a la zona de Drassanes, un dels punts on hi ha hagut més tensió i on els Mossos contra els concentrats, que els llençaven pedres, ampolles i altres objectes. Hi ha hagut després un novè arrestat per aquest motiu. D'altra banda, la policia ha detingut dues persones més a l'Ampolla per desordres públics i danys i han identificat 49 persones. A causa dels aldarulls a Barcelona hi ha 28 agents ferits. A més, el SEM ha informat a les 13 hores que ha atès 11 persones més, quatre de les quals són policies nacionals amb gastroenteritis que estaven a Capitania.En el balanç del SEM hi ha deu atesos per contusions i un altre és un manifestant que ha patit un còlic nefrític.