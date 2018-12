Moncloa rebaixa la mesura del judici a Companys en una «declaració de reparació» simbòlica

El govern espanyol argumenta que la llei de Memòria Històrica estatal ja va declarar la il·legitimitat de les condemnes dels tribunals durant la Guerra Civil

La Moncloa ha rebaixat la mesura de l'anul·lació del judici a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en una «declaració de reparació» simbòlica. Així ho ha confirmat la portaveu del govern espanyol, Carmen Calvo -que ha pilotat la iniciativa-, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest divendres, celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona. Així, el govern de Pedro Sánchez deixa en una declaració política i sense valor jurídic la decisió. La Moncloa ha argumentat que la llei de Memòria Històrica estatal ja va declarar la il·legitimitat de les condemnes dels tribunals durant la Guerra Civil, i que el Parlament ja va aprovar el setembre de 2017 una declaració per anular la sentència de Companys. Minuts abans, fonts de la Generalitat havien informat que tenien constància que l'executiu espanyol anul·laria avui el judici a Companys.L'acord aprovat aquest divendres expressa que el govern espanyol «rebutja i condemna» el Consell de Guerra de Companys, i «proclama el seu reconeixement i la restitució de la seva dignitat com a president de la Generalitat».Durant la roda de premsa, Batet ha explicat que el que ha fet el Consell de Ministres ha estat «prendre coneixement» de la declaració de reparació personal de Companys: «La nul·litat dels judicis requereix la previsió normativa i, en aquests moments, hi ha una proposició de llei en tramitació al Congrés dels Diputats, i podrà ser aprovat properament», ha argumentat.En aquesta línia, la ministra ha subratllat -en català- que l'acord del Consell de Ministres d'aquest divendres a Barcelona significa un «major reconeixement» que el que va rebre el 2009. Batet ha destacat que la pròpia família de Companys va sol·licitar-ho quan va rebre la reparació de fa 9 anys i que, per això, el govern espanyol ha decidit fer «molt més comprensiu» el gest de «reparació» i «rehabilitació» a la figura de l'expresident assassinat.