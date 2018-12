Òmnium organitza un 'consell popular de ministres' davant de l'estació de França i avisa el govern espanyol si «només pot oferir humiliació»: «Tenen un problema i es diu 80%»

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:36

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha encetat aquest divendres al matí els discursos al 'consell popular de ministres' que l'entitat ha organitzat davant de l'Estació de França com a resposta a la reunió del Consell de Ministres a la Llotja de Mar de Barcelona.«L'única proposta és que l'aeroport es digui Josep Tarradellas? Per això han vingut?», ha etzibat entre xiulets –el canvi de nom és una de les mesures que tirarà endavant aquest divendres el govern espanyol. «Senyor Pedro Sánchez, si només ens pot oferir humiliació, seguir de la mà de l'extrema dreta al judici a la democràcia, si no és capaç de reconèixer amb valentia el dret a l'autodeterminació, vol dir que té un problema i el problema es diu 80%» ha avisat Mauri.