Els concentrats han arrossegat les tanques i les han fet volar contra la línia policial

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:04

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup d'encaputxats que intentava saltar-se el cordó i els llençaven objectes a l'avinguda Paral·lel. Alguns concentrats han començat a arrossegar les tanques per desfer la línia de seguretat i fins i tot n'han agafat algunes per llençar-les contra els agents. Els encaputxats també han desplaçat contenidors i han llançat altres objectes i pintura al terra per dificultar l'acció policial. Els Mossos demanen no apropar-se a la zona i respectar les indicacions de la policia.