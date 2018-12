Els CDR carreguen contra l'actuació dels Mossos i demanen la dimissió de Buch

«La BRIMO no t'hagués hagut de protegir quan els mossos et rodejaven», diuen al conseller

Actualitzada 21/12/2018 a les 15:54

Els CDR han carregat aquest divendres contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el dispositiu per protegir la Llotja de Mar i han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Hi ha hagut diverses càrregues a l'avinguda Paral·lel, a Drassanes, a Via Laietana i al carrer Fusteria. «Dues de les vergonyes d'aquest país: els Mossos i Miquel Buch», apunten els comitès en una piulada des del seu compte oficial, on han considerat que el que ha passat aquest matí ha estat «inadmissible». «La BRIMO no t'hagués hagut de protegir quan els mossos et rodejaven», han dit al conseller fent referència a la sortida escortada de Buch del Departament aquest dimecres per una protesta sindical. «Dimissió en bloc, per ineptes», conclouen els CDR.