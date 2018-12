El Govern qualifica de «mesures estètiques» els anuncis del Consell de Ministres

Artadi no entén per què el govern espanyol s'ha reunit a la capital catalana perquè els acords són «menors»

Actualitzada 21/12/2018 a les 17:19

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha qualificat de «mesures estètiques» i «menors» els anuncis del govern espanyol després del Consell de Ministres d'aquest divendres al matí a la Llotja de Mar (Barcelona). Així s'ha expressat la també consellera de Presidència durant una roda de premsa al Palau de la Generalitat, posterior a la compareixença de les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet, a la Llotja. Artadi ha subratllat que no entén per què l'executiu de Pedro Sánchez s'ha hagut de reunir a Barcelona. La consellera ha dit que l'aeroport del Prat-Barcelona té molts problemes però no sobre el seu nom -passarà a dir-se Josep Tarradellas-, i que el 2009 ja es va fer una declaració política en contra del judici a Lluís Companys. A més, ha argumentat que la inversió de 112 MEUR correspon a una obra ja anunciada fa anys i que s'ha «incomplert» sistemàticament.Artadi ha resumit que «no calia» celebrar el Consell de Ministres a Barcelona només per canviar el nom d'un aeroport, repetir la declaració política del 2009 -sobre el judici a Companys- i prometre infraestructures que no s'executen. Tot i això, la consellera ha asseverat que aquesta sensació no porta a retirar el Govern de l'aposta pel diàleg, consensuada aquest dijous després de les reunions al Palau de Pedralbes entre els dos executius, i entre els presidents Sánchez i Quim Torra. Malgrat tot, ha constatat que les «mesures estètiques no tenen valor real».Sobre l'aeroport del Prat-Barcelona, Artadi ha criticat que la decisió de canviar-li el nom sigui «unilateral» i sense cap coordinació ni acord entre les institucions, sigui la Generalitat o els ajuntaments de Barcelona i el Prat: «No és una crítica cap al nom sinó per la manera de fer», ha deixat clar. «El Prat té reptes i problemes a resoldre, però no sobre el nom, sinó per altres temes importants», ha rematat.Pel que fa a la declaració política i sense implicació jurídica en contra del judici de Companys -assassinat el 1940 pel règim franquista-, Artadi ha remarcat que «ja es va fer el 2009». «Res de nou en aquest front», ha manifestat, alhora que ha lamentat que la declaració no serveixi per anul·lar el judici a l'expresident de la Generalitat. La portaveu ha posat l'esperança en les propostes de resolució dels grups de PDeCAT i ERC al Congrés, ara en procés d'esmenes, perquè canviï la legislació i finalment es pugui anul·lar el judici a Companys.Finalment, pel que fa a l'anunci d'una inversió de 112 milions d'euros per a infraestructura viària, Artadi ha dit que es tracta d'obres que fa més de 10 anys que estan «damunt la taula» i que «no s'han executat». Per exemple, ha citat que la connexió de l'AP-7 per al Baix Llobregat es va adjudicar el 2007. Així mateix, ha lamentat que no s'hagi fet «cap referència» a la disposició addicional tercera, ni sobre rodalies, el Corredor Mediterrani, o els accessos als ports de Barcelona o el Prat.