La mesura entrarà en vigor l'1 de gener i és l'augment més important des del 1977

Actualitzada 21/12/2018 a les 13:40

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres a Barcelona l'apujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros, com ha havia anunciat l'executiu de Pedro Sánchez. Ho ha fet a través d'un decret i la mesura entrarà en vigor l'1 de gener. La ministra portaveu, Isabel Celáa, ha destacat que suposa un augment del 22% i és el més gran des del 1977. Apostant per aprovar la mesura per decret, el govern espanyol garanteix que l'apujada (pactada amb Podem) tira endavant tot i que els pressupostos generals per al 2019 no s'aprovin. Aquesta mesura no té efectes retroactius i, per tant, calia aprovar-la abans que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor tot el 2019.