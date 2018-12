A dos quarts de set del matí s'ha tallat el trànsit al Passeig de Colom i la Via Laietana

Actualitzada 21/12/2018 a les 09:55

Desenes de furgonetes policials custodien les proximitats del Palau Llotja de Mar, on centenars d'agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a quarts de sis de la matinada ja estaven als seus llocs. Entre el carrer Consolat de Mar, Passeig d'Isabel II, Plaça d'Antonio López i Pla de Palau ningú pot passar ni a peu ni amb cotxe i està vigilat per la Policia Nacional. Un segon perímetre de seguretat vigilat pels Mossos d'Esquadra on només poden passar veïns a peu envolta aquesta primera zona entre els carrers d'Agullers, Via Laietana i Pla de Palau. Les primers hores del dispositiu han transcorregut amb absoluta normalitat.