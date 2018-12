Casado diu que la reunió Sánchez i Torra és un «acte repugnant de traïció a Espanya»

El president del PP diu que no suposa l'inici del diàleg sinó de «la ruptura de la sobirania nacional»

Actualitzada 21/12/2018 a les 13:19

El president del PP, Pablo Casado, ha carregat durament contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per haver-se reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Ha criticat que el protocol va ser «de cimera entre països estrangers». «Va ser la litúrgia d'una cimera bilateral», ha afirmat. Segons Casado, es va tractar d'un acte «repugnant» i ha dit que suposa una «traïció a Espanya». A més, ha dit que tots els passos que està fent el govern del PSOE no són per «obrir un diàleg» sinó que amaguen una negociació «per trencar la sobirania nacional». «El centre de comandament de l'independentisme ja està a la Moncloa», ha manifestat. Per això, insisteix des de Mallorca en reclamar eleccions anticipades i l'aplicació del 155.