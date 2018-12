Govern i Moncloa aposten per un diàleg que «vehiculi una proposta política d'ampli suport»

Torra i Sánchez es reuneixen d'una banda, i Aragonès, Artadi, Batet i Calvo de l'altra, per després trobar-se tots sis al Palau de Pedralbes

Actualitzada 20/12/2018 a les 21:46

La Generalitat i la Moncloa han pactat un comunicat conjunt després de les tres trobades d'aquest dijous a la tarda al Palau de Pedralbes (Barcelona). Els dos executius aposten per un diàleg que «vehiculi una proposta política d'ampli suport a la ciutadania catalana», després de constatar que hi ha un «conflicte» sobre el futur de Catalunya. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en una roda de premsa posterior, i també ho ha subratllat la ministra Meritxell Batet, en una altra compareixença més tard. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'han reunit d'una banda. Paral·lelament, Artadi i el vicepresident, Pere Aragonès, també s'han reunit amb les ministres Carmen Calvo i Batet. Després tots sis s'han trobat alhora, en una imatge que Palau ven com a «reunió», però Moncloa com a «salutació cordial». Els dos executius s'han emplaçat a tornar-se a reunir al gener, amb Aragonès, Artadi, Calvo i un altre membre de l'executiu de Sánchez.