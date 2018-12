Els líders polítics presos fan una crida a no caure en «provocacions» el 21-D i no «malbaratar» la victòria de l'1-O

Reivindiquen el dret a la mobilització de manera pacífica: «Ens volen violents i no ho aconseguiran»

Actualitzada 20/12/2018 a les 10:21

Els líders independentistes presos han fet una crida a no caure en «provocacions» demà divendres i no «malbaratar la victòria del moviment democràtic» l'1-O «regalant» les imatges que no van obtenir el dia del referèndum. En una carta firmada pels nou polítics que són en presó preventiva, reivindiquin el dret a la mobilització pacífica i han defensat que es continuarà amb la mateixa actitud cívica. «Ens volen violents i no ho aconseguiran. No caiguem en cap provocació. La nostra fortalesa també resideix en mantenir una actitud cívica i pacífica», han afegit el dia abans de les protestes convocades amb motiu de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona.Sota el títol Al carrer massivament, determinats, ferms i pacífics, els polítics que són a la presó demanen que el moviment independentista continuï amb la mateixa actitud cívica que l'ha caracteritzat, la mateixa voluntat democràtica i la mateixa fermesa. «Ens voldran provocar, ens voldran enfadats, ens voldrien violents, i no ho aconseguiran. La nostra fortalesa també resideix en mantenir, sempre i a tothora, una actitud cívica i pacífica, que desterri i aïlli qualsevol acte incívic o violent. No permetem que ens facin canviar, no caiguem en cap provocació», han defensat. La carta que es fa pública el dia abans de les protestes convocades està firmada per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa.En l'escrit, defensen que el govern espanyol no va tenir l'1-O les imatges que buscaven de la policia catalana pegant ciutadans «que únicament volien votar» i tampoc van aconseguir «provocar ciutadans pacífics que en tot moment van tenir una actitud tan coratjosa com cívica». En aquest context, han reivindicat que la responsabilitat de la ciutadania va ser durant l'1-O una «lliçó» a l'actitud «irresponsable i matussera» del govern espanyol.Ara, a poques hores de les concentracions de protesta per la reunió del Consell de Ministres a Barcelona, els polítics en presó preventiva fan una crida perquè no es «malbarati» allò que es va aconseguir l'1-O, una «victòria del moviment democràtic» i que és «allò que dignifica la causa». «No podem permetre que ningú ho malbarati ara regalant les imatges que no van obtenir l'1 d'octubre», remarquen.Així mateix, reivindiquen que la mobilització «cívica i pacífica» ha estat sempre una de les «constants vitals» del moviment independentisme i del republicanisme i aposten perquè així segueixi sent perquè consideren que és, per damunt de tot, una «causa justa i democràtica que s'expressa sempre amb la voluntat de viure i conviure lliurament i pacíficament».En aquest context, defensen que la ciutadania de Catalunya té «tot el dret a mobilitzar-se quan ho cregui convenient», el 21 de desembre o qualsevol altra dia. I assenyalen que la mobilització és «imprescindible» per avançar i un «dret inalienable» en tota societat.«Que allí on voldrien veure’ns crispats hi trobin un somriure, el somriure dels que treballen i lluiten per una societat més lliure i justa, en defensa sempre de la democràcia i pel respecte i acatament a la voluntat sobirana de la ciutadania de Catalunya», conclou la carta.