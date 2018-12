El TC rebutja la llibertat de Sànchez perquè creu que no se li pot aplicar la sentència del TEDH del polític kurd pres

El ple, per unanimitat, creu que la decisió d'Estrasburg no es pot aplicar i no és una «circumstància sobrevinguda»

Actualitzada 20/12/2018 a les 13:38

El Tribunal Constitucional ha denegat, per unanimitat, la petició de la defensa de Jordi Sànchez que demanava deixar-lo en llibertat adduint una sentència del tribunal d'Estrasburg que condemnava Turquia per tenir en presó preventiva un líder kurd. El ple creu que la recent sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no es pot considerar una «circumstància sobrevinguda» i que, per tant, no altera els fonaments de decisions prèvies que ja havia pres el tribunal. Al març i al setembre, el ple del TC ja va rebutjar la mesura cautelar de llibertat i va confirmar la presó provisional de Sànchez. La defensa va presentar una ampliació de l'escrit el 26 de novembre després de conèixer la sentència d'Estrasburg. La decisió es coneix el mateix dia que Sànchez, Rull, Turull i Forn han anunciat que deixen la vaga de fam.El passat 26 de novembre, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull van presentar escrits d'al·legacions al Tribunal Constitucional demanant que se'ls apliqui la recent sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) que condemna l'estat turc per mantenir en presó preventiva durant dos anys un líder polític kurd. Els presos catalans demanaven la seva llibertat immediata i la «total rehabilitació» dels seus drets polítics, donada la suposada «analogia» entre els dos casos.Dos dies després, el 28 de novembre, va admetre a tràmit l'escrit i en el ple d'aquesta setmana ha estudiat la mesura cautelar sol·licitada per Sànchez. La defensa de Sànchez demanava, com a mesura cautelar, que es suspenguessin les resolucions de l'Audiència Nacional que acordaven el seu ingrés a la presó.En el ple d'aquesta setmana, els magistrats han decidit rebutjar la mesura cautelar i, per tant, confirmar la presó provisional de Sànchez. De moment, però, no entren en el fons del recurs d'empara que s'analitzarà més endavant, previsiblement al gener.En una interlocutòria, el ple del TC assegura que la «circumstància sobrevinguda» al·legada per Sànchez fa referència a un procediment en el que «ni l'estat espanyol ni el recurrent han sigut part» i, per tant, creu que la sentència que invoca la defensa de Sànchez no se li pot aplicar.«La sentència de Selahattin Demirtas contra Turquia no actua de forma directa sobre el nostre sistema de protecció dels drets fonamentals, exigint una projecció automàtica de l'execució de la mateixa», recull la interlocutòria. Per això, justifica que no es tracta d'una «circumstància sobrevinguda» que pugui provocar un «efecte automàtic en els procediments judicials interns».La decisió del TC s'ha fet pública just el mateix dia que Sànchez, Rull, Turull i Forn han anunciat que posen fi a la vaga de fam. Una protesta que van iniciar l'1 i el 3 de desembre per denunciar el «bloqueig» del TC que tenia sobre la taula i sense resoldre una trentena de recursos d'empara dels presos.La portaveu dels presos en vaga de fam, Pilar Calvo, ha defensat que creuen que han aconseguit els seus objectius i que han «sacsejat» el TC, que en els últims 15 dies ha començat a resoldre alguns escrits i també mesures cautelars (denegant-les totes). Els encausats necessiten que el TC resolgui per poder obrir la via del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).Sànchez està reclòs a la presó de manera preventiva des del 17 d'octubre de 2017. Va ser el primer líder independentista empresonat, juntament amb Jordi Cuixart.