Arrimadas acusa el Govern de continuar amb el «cop a la democràcia» que s'hauria iniciat l'any passat

Actualitzada 19/12/2018 a les 13:43

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dimecres que presentaran una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per «justificar, consentir i emparar» la «violència» que creu que es produirà el 21-D, coincidint amb el Consell de Ministres que se celebra a Barcelona.Per a la també cap de l'oposició, Torra no ha «condemnat» els «actes violents» que segons ella hi ha hagut en els darrers mesos i no està fent de president del Govern sinó de «portaveu dels CDR», d'aquí que la CUP li permetés amb el vot que accedís al càrrec, ha assegurat. Arrimadas també ha criticat que l'actual Govern estigui «continuant el cop» que hauria iniciat l'executiu anterior i ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que actuï, posant sobre la taula un nou 155.