Sánchez menysté el 9-N i l'1-O i nega l'existència de «presos polítics»: «És una gran mentida»

Recorda als independentistes que el seu govern està a favor de «resoldre problemes» i no «prohibir-los» com vol la dreta

Actualitzada 18/12/2018 a les 15:16

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ironitzat aquest dimarts sobre la consulta del 9-N i el referèndum de l’1-O, dues votacions que al seu entendre es van fer només per a la «colla» independentista, i ha negat taxativament l’existència de «presos polítics» a l’Estat. «És una fal·làcia, una gran mentida» ha afirmat durant la seva compareixença al Senat començant amb l’inici del judici de l’1-O al Tribunal Suprem. El president espanyol ha emplaçat les forces independentistes a fer «autocrítica» i actuar amb «responsabilitat», i ha recordat que el seu govern, al contrari de les dretes, és partidari de «resoldre els problemes, no de prohibir-lo» en referència a una possible il·legalització de les formacions independentistes.«Catalunya ha votat quatre vegades» en els últims anys, ha recordat, «inclosos els referèndums que al final són per la seva colla, diguem-ho així», ha afirmat en resposta a la intervenció de la portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès.El president espanyol ha advertit els independentistes que «quan es plantegen referèndums basats en mentides el que s’aconsegueix són societats fracturades i empobrides com està passant al Regne Unit», i ha negat que els presos independentistes siguin «presos polítics».«Vostès volen seguir vivint d’una gran mentida i fal·làcia que a Espanya hi ha presos polítics i que Espanya és un estat opressor», ha sentenciat en resposta al portaveu del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, a qui ha assegurat que «la segregació de Catalunya significaria la sortida de Catalunya de la UE i per tant l’empobriment» de la societat catalana.«Simplement vegin el que diu Amnistia internacional: no hi ha presos de consciència, els polítics presos a Catalunya no són presos de consciència, sinó polítics que han comès il·legalitats que nosaltres vam advertir des del grup del PSC i jo mateix als líders independentistes al 2017».Segons Sánchez, el conflicte a Catalunya només es resoldrà mitjançant una «oferta política» que ha de venir del diàleg entre els independentistes i els no independentistes a Catalunya. «Catalunya ha de parlar amb Catalunya» i cal «transcendir la dinàmica de blocs», ha sentenciat, perquè «la unilateralitat és tot el contrari al diàleg».«Nosaltres estem d’acord que cal votar, la qüestió és que cal preguntar, perquè el que s’està veient al Regne Unit és que si preguntes que situen els ciutadans davant una elecció binària i impossible com estan plantejant una cosa que divideix, fractura».