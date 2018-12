La negociació entre Generalitat i Moncloa apunta a una 'minicimera' dijous

En aquest hi participarien Torra, Sánchez, 3 ministres i 3 consellers

La negociació entre la Generalitat i el govern espanyol apunta a una 'minicimera' que se celebraria dijous amb el president del Govern, Quim Torra, el cap de la Moncloa, Pedro Sánchez, tres ministres i tres consellers, tal com han explicat a l'ACN fonts de Presidència. El contacte entre els dos executius és permanent, segons les mateixes fonts de Palau, entre el vicepresident, Pere Aragonès i la consellera i portaveu, Elsa Artadi, amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. Tot i que a hores d'ara no hi ha cap decisió definitiva, les negociacions avancen cap a una reunió bilateral entre els dos executius. La fórmula més provable de cara a aquesta trobada -que apunta al 20-D- és que inclogui els dos presidents i tres membres més de cada executiu.Un cop s'acordi la data i el format de la reunió es procediria a concretar l'ordre del dia dels temes a discutir. El Govern ha insistit sempre que la trobada no pot ser només «protocol·lària» ni una foto i prou, i que ha de servir per abordar solucions polítiques al conflicte entre Catalunya i l'Estat, així com per parlar d'un referèndum i de la situació dels presos i exiliats.Així, la reunió bilateral apuntaria al dijous 20 de desembre, el dia abans del Consell de Ministres que s'ha de celebrar a la Llotja de Mar (Barcelona). El mateix dijous està prevista la reunió del Consell Executiu -endarrerit des de dimarts- i, a més, a la tarda acaba el ple del Parlament. El mateix dia 20 hi ha un acte a Foment del Treball on està convidat el propi Sánchez, a més de consellers i ministres.