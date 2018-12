La fiscalia diu que el judici s'ha de fer al Suprem perquè «derogar» la Constitució estava «en la diana» del procés

Jaime Moreno defensa que l'1-O i la DUI van ser un «atemptat greu a l'interès general» i que la internacionalització va ser «un punt clau»

Actualitzada 18/12/2018 a les 15:28

Importància de la internacionalització

Actes no violents justifiquen la rebel·lió

L'Advocacia de l'Estat, «delictes comesos a tot el territori espanyol»

Vox lamenta que es posi en qüestió «la unitat del poder judicial»

El fiscal del Tribunal Suprem Jaime Moreno ha defensat que la causa s'ha de mantenir en aquest tribunal perquè el procés va suposar un «atemptat greu a l'interès general» que va «superar» l'àmbit de Catalunya. En la seva intervenció a la vista que analitza la competència del Suprem, Moreno ha dit que «derogar» la Constitució estava en la «diana» dels independentistes. Ha afegit que la seva actuació va obligar a la intervenció «del poder legislatiu i l'executiu» amb l'aplicació del 155 i també ha defensat que la causa es mantingui a Madrid perquè la internacionalització el procés «va ser clau per culminar l'objectiu». La fiscalia s'agafa a conferències fetes a l'estranger prèviament a l'1-O per defensar el dret a l'autodeterminació i a pagaments fets des de la delegació de la Generalitat a Brussel·les.El fiscal Jaime Moreno ha defensat que la causa de l'1-O s'ha de jutjar al Suprem i ha contradit els arguments de les defenses. En aquest sentit, ha dit que els lletrats de la defensa han volgut plantejar els fets com a «aïllats» i, en canvi, per a Moreno es tracta d'un «conjunt» d'actuacions que tenien com a objectiu «derogar la Constitució». Per això, entén que uns fets que tenien «a la diana» atemptar contra l'Estat i el TC «no es pot dir que només afectin la comunitat autònoma de Catalunya».A més, ha dit que la declaració d'independència va suposar «la intervenció» de dos poders de l'Estat: l'executiu i el legislatiu, amb l'aprovació al Senat del 155. «La declaració no queda circumscrita al territori de Catalunya sinó que projecta el resultat a tot el territori nacional», ha reblat.El fiscal també s'ha agafat al fet que la internacionalització del procés va ser «clau». «A l'enfocats, al full de ruta o a l'agència Jové apareixen documents on la internacionalització del conflicte es plasma com un dels punts claus per arribar a culminar l'objectiu», ha manifestat.En aquest sentit, també s'ha referit al paper de 'lobby' exterior amb la realització de conferències internacionals prèvies a l'1-O, les activitats organitzades per les delegacions a l'exterior o articles publicats a mitjans internacionals.El fiscal ha defensat que perquè existeixi rebel·lió no tots els actes han de suposar violència. Segons Moreno, hi ha «actes executius del delicte de rebel·lió» com el vot a l'exterior o el pagament fet des de sucursals bancàries a Brussel·les que també justifiquen aquesta actuació. «Es diu que són actes no violents i és veritat però no tots els actes d'execució de la rebel·lió han de ser violents», afirma.I també assegura que no es «criminalitza» el fet de votar «ni aquí ni a l'estranger». Però sí justifica que el fet que a les delegacions a l'estranger es «recavés i custodiés el vot» això suposa usar locals per a un acte «que ja era il·legal».La representa de l'Advocacia de l'Estat, Lucía Pedreño, sosté «la comissió efectiva de la conducta delictiva es produeix a tot el territori nacional», ja que l'última finalitat «dels delictes era aconseguir la declaració d'independència d'una part del territori espanyol». «Això afecta a tot el país perquè la sobirania del territori es basa en la indissoluble unitat de la nació espanyola», ha afegit. Així, ha defensat que «els delictes s'han d'entendre que han estat comesos en tot el territori nacional».L'advocada de l'Estat ha negat que s'hagi «forçat» la causa per portar-la al Suprem, com han denunciat algunes defenses. «No s'han buscat a propòsit connexions per portar la causa a aquest tribunal», ha dit. En aquest sentit, considera que existeixen fets que han passat fora de Catalunya. «Que tinguin més o menys rellevància, s'haurà de dilucidar al judici, però existeixen fets suficients per justificar la competència d'aquest tribunal». Pedreño creu que les mateixes defenses «no poden negar» que hi ha hagut «un element internacional».Pedreño ha retret a algunes defenses que hagin denunciat «vulneració de drets fonamentals», ja que considera «no és admissible» en la vista de previ pronunciament que s'ha celebrat aquest dimarts al Suprem. «Té un altre moment processal, el dels escrits de defensa», ha asseverat.Per la seva banda, l'advocat de l'acusació popular, que exerceix Vox, Pedro Fernández, ha defensat que la competència del judici es mantingui al Tribunal Suprem. Per a Fernández, es justifica que el judici es mantingui al Suprem per la «transcendència per al conjunt de la societat» que suposen «la defensa de la Constitució i la unitat territorial». També ha citat el Conveni Europeu per als Drets Humans contempla l'excepció que, quan té al causa un alt tribunal d'un estat, que es pot «evitar una doble instància sense que suposi vulnerar drets humans».Un cop acabada la vista, en una atenció als mitjans de comunicació, el també advocat de Vox Javier Ortega ha denunciat que s'hagi volgut «posar en qüestió la unitat del poder judicial», perquè el TSJC «també forma part del poder judicial». A més, Ortega ha afegit que no permetran que «es faci una causa política del que és una causa penal d'uns fets tan greus com un cop d'estat».