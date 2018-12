L'alcalde de Montblanc crida a la mobilització sense violència el 21-D

Després de visitar els presos, Andreu ha dit que els líders independentistes constaten que, «inesperadament», el TC «s'ha mogut» des de l'inici de la vaga de fam

Actualitzada 18/12/2018 a les 15:25

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha visitat aquest dimarts els polítics presos a Lledoners. A la sortida, ha fet una crida a la mobilització de cara al 21-D i ha reclamat que la protesta es faci sense violència, tal com també li han demanat els líders independentistes tancats a la presó. «La protesta ha de ser contundent i forta, però sense cares tapades ni pneumàtics encesos», ha dit. L'alcalde, que s'ha reunit durant més d'una hora i mitja amb els líders independentistes, també ha explicat que els presos constaten que, «inesperadament», el Tribunal Constitucional «s'ha mogut» des de l'inici de la vaga de fam. Aquest és el sisè dia que l'alcalde de Montblanc no ingereix cap aliment i ha assegurat que es troba bé.L'alcalde de Montblanc considera que el 21-D s'ha de protestar perquè «hi tenim tot el dret», però demana que les mobilitzacions siguin pacífiques. «Que quan acabi el dia, ens puguem mirar a la cara i ens agradi a tots, i no donem arguments als qui estan en contra del procés», ha dit. Andreu ha assegurat que aquest és el missatge que li han donat els polítics presos a Lledoners amb qui s'ha reunit aquest dimarts durant més d'una hora i mitja.L'alcalde també ha explicat que els presos constaten que, «inesperadament», el TC s'ha mogut des de l'inici de la vaga de fam, i ha dit que els líders empresonats estan a l'espera de saber com ha anat la sessió d'aquest dimarts al Suprem. Tanmateix, l'alcalde no s'ha volgut pronunciar sobre si això pot suposar el fi de la vaga de fam i ha dit que a qui pertoca decidir això és als presos que l'estan fent.Andreu, que ja porta sis dies sense ingerir cap aliment, ha assegurat que es troba bé. «Una cosa és fer una vaga de fam com jo, a casa, i una altra és fer-la a la presó i amb l'horitzó terrible d'un judici i d'anys de condemna».Per altra banda, l'alcalde de Montblanc ha afegit que, en la seva visita a Lledoners, ha rebut el suport explícit d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, i ha dit que a Montblanc l'han visitat diversos líders d'ERC com Joan Tardà o Marta Vilalta.