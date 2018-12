Els advocats dels presos tenen «poca confiança» que el Suprem traslladi la causa a Catalunya

Apunten que la vista prèvia suposa l'inici d'una «campanya de denúncia» d'un procediment judicial «irregular»

Actualitzada 18/12/2018 a les 15:35

Els advocats dels presos tenen «poca confiança» que el Tribunal Suprem traslladi la causa de l'1-O al Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC), després de la vista de previ pronunciament. Aquesta vista, que ha durat quatre hores, serveix per analitzar si el Suprem és l'òrgan competent. Els lletrats Jordi Pina i Andreu van den Eynde han afirmat que la confiança és «molt baixa» tot i que remarquen la importància de la vista per poder denunciar que es vulneren drets fonamentals. «Hem començat una campanya de denúncia i això és el principi d'una carrera que acabarà en el judici i en la sentència i que ha de desemmascarar l'estratègia per eliminar la dissidència política», ha declarat a les portes del Suprem Van den Eynde. «Els arguments de la fiscalia són un pretext per quedar-se la competència», ha afegit la lletrada Marina Roig.Al final de la vista, advocats dels presos independentistes s'han mostrat poc esperançats en aconseguir que el tribunal atengui els seus arguments i traslladi la causa a Catalunya. L'objectiu de la vista de previ pronunciament –que s'ha fet aquest dimarts al Suprem- és confirmar si la causa es queda en aquest tribunal o si, per contra i tal com demanen les defenses, es trasllada al TSJC perquè consideren que és el tribunal competent.«Els indicis que tenim i les resolucions prèvies ens fan tenir una confiança molt baixa però això no treu valor a les raons que hem exposat», ha dit el lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, que sosté que la vista serveix per «iniciar una campanya de denúncia» sobre com s'ha portat a terme tot el procés judicial.També s'ha mostrat poc esperançat el lletrat de Sànchez, Rull i Turull. Jordi Pina ha dit que és «desencoratjador» veure com «amb caràcter previ tothom dona per fet» que el Suprem serà el competent i ha criticat que, fins i tot, se'ls indiquen les dates del judici tot i que no ha estat encara assenyalat. Una crítica que també ha expressat al tribunal durant la vista, quan ha dit als magistrats que «internament la decisió ja estava presa».Per la seva banda, l'advocada de Cuixart, Marina Roig, ha dit que la fiscalia ha buscat «pretexts» per esquivar l'argumentació dels advocats i mantenir la causa al Suprem. «Busquen un foro més adient al posicionament de les acusacions», ha afegit també en aquesta línia Van den Eynde.Properament, el tribunal –presidit per Manuel Marchena- haurà d'emetre una interlocutòria on confirmi o no que el tribunal competent és el Suprem. Llavors, es donarà trasllat a les defenses perquè –en un termini de 10 dies- presentin escrits de defensa sol·licitant prova i testimonis.