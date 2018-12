Cada tarragoní haurà dedicat, de mitjana, 44,90€ a comprar loteria de Nadal

Tot i que a Tarragona mai no ha tocat 'el Gordo', la demarcació que menys compra és Girona

Actualitzada 18/12/2018 a les 17:18

CONSIGNACIÓ LOTERIA NADAL 2018 CATALUNYA

Província Consignació Habitants Consig/hab. Bitllets Barcelona 308.986.580 € 5.576.037 55,41 € 1.544.932,90 Girona 32.435.420 € 755.716 42,92 € 162.177,10 Lleida 55.489.840 € 432.384 128,33 € 277.449,20 Tarragona 35.549.760 € 791.693 44,90 € 177.748,80 Total 432.461.600 € 4.555.830 57,24 € 2.162.308

La consignació de dècims del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal a Catalunya ha descendit un 2,1% respecte a l'any passat, cosa que es tradueix en gairebé 10 milions d'euros menys.Després de la caiguda del 7,40 per cent de les vendes de loteria de Nadal a Catalunya el 2018, aquest any el volum de bitllets consignats per a aquesta comunitat també ha descendit i s'ha passat de 2.208.860 bitllets l'any passat, formats per sèries de 10 dècims, a 2.162.308.L'any passat, la consignació total de dècims va representar una suma de 441.772.000 euros, mentre que aquest any ha estat de 432.461.600 euros.Les dades de consignació de loteria d'aquest any a Catalunya facilitats per Loteries i Apostes de l'Estat són els següents.