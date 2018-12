Un policia admet que va donar una puntada de peu a un ancià a terra l'1-O per «apartar-lo»

L'agent anava amb armilla de la policia judicial per retirar urnes de l'escola Pia de Sant Antoni a Barcelona

Un policia nacional de la Brigada Provincial d'Informació ha admès aquest dilluns que l'1-O va donar una puntada de peu a un ancià que era a terra per «apartar-lo», ja que tenia pressa per entrar a l'escola Pia del barri de Sant Antoni de Barcelona i no volia perdre els agents a qui seguia. L'agent està investigat pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i aquest dilluns ha estat interrogat, tot i que només ha respost al magistrat, a la fiscalia i a la seva defensa. En un vídeo gravat per un votant es veu clarament com l'agent, amb una armilla groga refractant de la policia judicial i la cara mig tapada amb un buf, trepitja fort amb la planta del peu un home que és a terra, probablement caigut a causa de l'acció dels antiavalots, i l'aparta fortament amb una puntada.Segons han explicat fonts jurídiques, l'agent ha explicat que ell era un dels encarregats de retirar les urnes. Quan anaven a entrar al centre escolar, moments abans de l'agressió, va mig ensopegar amb algun element del mobiliari urbà, i per no perdre els agents a qui seguia va voler apartar l'home.Aquest dilluns també ha declarat un comandament que va actuar a l'escola Prosperitat, a Nou Barris, i que hauria arrencat parcialment l'orella a un votant. L'home ha respost a totes les parts, és el primer policia nacional que ho fa, però ha negat que fos ell qui agredís l'ancià. Segons la víctima, un agent el va arrossegar uns metres per l'orella per fer-lo fora de l'escola, amb tanta força que li va arrencar parcialment la pell de darrere del pavelló auditiu. Ell va identificar clarament la cara de l'agressor i el va seguir fins que li va poder fotografiar el número d'identificació de l'esquena. No obstant això, el policia ha negat que fos ell.En tot cas, aquest comandament ha dit que no va veure violència per part dels manifestants ni dels policies i que tampoc va veure ferits ni ambulàncies. Aquest policia ha explicat que tenia cinc agents a càrrec i que ell rebia ordres de part d'un altre comandament i per ràdio.D'altra banda, el jutjat també ha pres declaració a quatre antiavalots que van actuar a l'escola Ramon Llull, a l'Eixample. Es tracta de tres escopeters que haurien actuat al mateix lloc que va rebre l'impacte d'una pilota de goma Roger Español. Tots tres han dit que eren a la vorera contrària al ferit, i per tant no van ser ells qui van disparar la pilota que va provocar la pèrdua de visió d'un ull al manifestant, a qui no van veure. Preguntats pel magistrat instructor, no han sabut detallar quant de temps va passar entre les salves d'avís i els trets amb pilotes. En tot cas, han dit que molts dels votants els amenaçaven dient que acabarien «acorralats» com la Guàrdia Civil el 20-S a la Conselleria d'Economia i d'altres es van sentir «segrestats» quan els votants es van asseure al mig del carrer i no deixaven passar les furgonetes antiavalots.Un altre agent que va intervenir a l'escola Ramon Llull ha explicat que ell portava una càmera de vídeo incrustada al casc i assistia el comandament sobre el terreny. Està investigat per suposadament donar una puntada de peu a l'estèrnum d'un votant. Ell ho ha negat, i ha dit que va donar un cop amb el genoll per apartar-lo i mantenir la distància de seguretat, ja que l'armilla no els protegeix els genitals. De fet, l'Advocacia de l'Estat, que el defensa, ha volgut mostrar el vídeo gravat pel mateix agent, tot i que fonts presents a la sala no han sabut veure que les imatges l'exculpessin. Sobre les lesions a l'estèrnum patides per aquest votant, l'agent ha dit que podrien ser degudes a un cop de colze d'algun altre policia.D'altra banda, el jutjat ha decidit posposar la declaració de Roger Español, citat per aquest proper divendres, fins el 21 de gener, ja que aquest 21 de desembre pot ser complicat a nivell de seguretat, mobilitat i agenda dels advocats. Español estava citat com a investigat, per suposadament haver agredit alguns policies, i com a víctima.En sortir, Laia Serra, advocada que representa l'Ajuntament de Barcelona com a acusació popular, ha dit que la falta de col·laboració dels agents, que no responen a les seves preguntes, pot dificultar arribar a altres comandaments jeràrquics. També creu que la declaració dels escopeters fa que el cercle es vagi tancant sobre el possible autor del tret que va lesionar Roger Español, i només pot ser un dels agents que ja va declarar fa unes setmanes al jutjat.