Els presos en vaga de fam envien cartes a 40 autoritats europees

També recorreran al TEDH la suspensió com a diputats

Actualitzada 17/12/2018 a les 17:49

Neguen voluntat de dilatar el judici

Recurs a Estrasburg

Els quatre presos en vaga de fam –Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- han enviat 40 cartes a líders europeus per internacionalitzar la protest. La carta s’ha enviat, entre d’altres, al president espanyol, presidents de països europeus, del Consell d’Europa i del Parlament europeu. Denuncien una «situació molt greu» de «bloqueig» del TC que els ha portat a iniciar una vaga de fam. El lletrat de tres d'ells, Jordi Pina, ha reconegut que el TC ha començat a resoldre recursos pendents des de feia més d'un any un cop iniciada la vaga. Entre ells, el TC ha rebutjat la mesura cautelar i manté de moment la suspensió de Puigdemont i els diputats empresonats. Tot i que no ha resolt sobre el fons del recurs, Pina ha explicat que volen portar el cas davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per denunciar aquest bloqueig. El recurs es presentarà en nom de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull.En roda de premsa des de la seu de la Generalitat a Madrid, la portaveu dels presos en vaga de fam, Pilar Calvo, ha explicat que aquest dilluns s'han enviat cartes a una quarantena de líders europeus (i també a Pedro Sánchez) per denunciar els motius pels quals han iniciat la vaga de fam i alertar que el bloqueig del TC per impedir accedir a la justícia europea «va en contra dels valors fundacionals de la UE». En la missiva, afirmen que els volen posar al corrent d'una situació «que en l'Europa del segle XXI no s'hauria de produir en cap cas» i es mostren convençuts que la denúncia que fan tindrà resposta.Durant la roda de premsa, el lletrat que representa a tres dels presos en vaga de fam (Sànchez, Rull i Turull), Jordi Pina, ha negat «rotundament i taxativament» que la vaga de fam sigui una mesura per dilatar l'inici del judici i ha dit que qualsevol dubte sobre això «posa en entredit tant la dignitat dels presos com l'honorabilitat del lletrat que els representa».Per la seva banda, Calvo ha desmentit que Turull hagi necessitat trasllat a l'hospital de Terrassa i ha dit que es troba bé i que, de fet, està treballant i rebent visites a la infermeria de la presó de Lledoners per preparar la seva defensa. «Estan forts i determinats», ha manifestat la portaveu que representa tots quatre presos en vaga de fam. Calvo també ha dit que no es plantegen aixecar la mesura de protesta manera «imminent» i que no ho faran fins que creguin que han assolit els seus objectius.En aquest sentit, el lletrat Jordi Pina també remarca que la vaga de fam ha suposat, segons afirma, que el TC desencalli recursos que feia més d'un any que tenia presentats i que havia admès a tràmit. «En 15 dies ha fet el que no ha fet en un any, ha resolt almenys 5 peticions d'empara en un temps rècord», ha manifestat Pina.Davant les informacions que el Suprem es pugui plantejar traslladar a presons madrilenyes els presos en vaga de fam si empitjora la seva salut, Pina ha alertat que se'ls ha de garantir el dret a la defensa. «No és el mateix fer 50 kms per anar a preparar al judici que fer-ne 600», ha afirmat.D'altra banda, el lletrat que representa Sànchez, Rull i Turull ha explicat que han decidit presentar un recurs davant del TEDH. La setmana passada, el TC va rebutjar la mesura cautelar plantejada en un recurs impulsat per un grup de particulars, liderats per l'escriptor Jaume Cabré. En el recurs, plantejaven al tribunal que, com a mesura cautelar, suspengués l'acord del Tribunal Suprem que suspenia temporalment de funcions Puigdemont i la resta de diputats empresonats. El TC va denegar aquesta mesura cautelar però encara falta que resolgui sobre el fons de la qüestió plantejada al recurs. Per tant, el recurs segueix viu i els magistrats l'hauran d'abordar properament.Pina ha explicat que presentaran un recurs al TEDH per traslladar-los que el TC els «bloqueja sistemàticament» l'accés a la justícia europea, arran d'aquest cas. «Volem que el tribunal europeu pugui analitzar si la tàctica dilatòria del TC ens evita tenir accés a la justícia europea», ha manifestat. El lletrat reconeix que no hi ha antecedents al TEDH sobre un cas així i reconeix que el tribunal els pot dir que és prematur perquè encara no s'han esgotat les vies a l'Estat (el TC encara no ha resolt el recurs). «Creiem que és important provar-ho», ha manifestat.