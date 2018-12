Una campanya mostra les similituds d'una moneda sud-africana amb la de dos euros

Actualitzada 17/12/2018 a les 17:53

'Que no et donin gat per llebre' és el missatge final de la campanya que els Mossos d'Esquadra fan circular a través de les seves xarxes socials i que alerta sobre les monedes que es fan passar per euros però que en realitat gairebé no tenen valor.D'aquesta manera, en un vídeo mostren la similitud que a primer cop d'ull tenen una moneda de dos euros amb la de 5 rands sud-africans.Aquesta és una de les monedes que en qualsevol transacció poden fer-se circular i fer-la passar per euros. El seu valor real, però, és molt inferior. Així, per exemple, 5 rand tenen un valor real de 0,34 euros.Les sud-africanes no són les úniques monedes que es poden fer passar per euros de curs legal. També s'han fet 'circular' irregularment lliures egípcies o monedes thailandeses.