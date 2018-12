Els jutjats de violència contra la dona registren 6.690 casos a Catalunya el tercer trimestre de l'any

Les que les víctimes han presentat directament als jutjats han baixat un 59% en relació al mateix termini del 2017

Els jutjats de violència contra la dona de Catalunya han registrat 6.690 assumptes sobre els diferents tipus delictius que engloba aquest epígraf durant el tercer trimestre del 2018, segons dades facilitades aquest dilluns per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Del total, 4 han estat per homicidi. La comparativa de denúncies rebudes directament als jutjats catalans durant el tercer trimestre del 2018 en relació amb el mateix termini del 2017 estableix que hi ha hagut una disminució del 0,9%, de 5.871 a 5.816. Les presentades per la víctima han baixat un 59%, de 388 a 159.Dels prop de 6.700 casos registrats durant el tercer trimestre del 2018, 4.808 han estat per lesions i maltractaments. D'aquests, 3.402 han estat per incórrer en alguna de les lesions i maltractaments tipificades a l'article 153 del Codi Penal, 1.097 per les que apareixen a l'article 173 i 309 per les del 148.També hi ha hagut 446 delictes contra la llibertat, 306 per trencament de pena, 409 per trencament de mesures, 137 contra la llibertat i indemnitat sexual i 108 contra la integritat moral.A banda, n'hi ha hagut 52 contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge, 58 contra l'honor i 42 contra els drets i els deures familiars. N'hi ha hagut 320 més considerats d'altres categories.En clau estatal, durant el tercer trimestre del 2018 els òrgans judicials espanyols van dictar 10.741 sentències penals en l'àmbit de la violència de gènere. El 72,16% van ser condemnatòries, un 2,3% més que en el mateix termini de l'any passat.Segons les dades que l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere ha donat a conèixer avui, el percentatge de condemnes més destacat es va produir als jutjats de violència sobre la dona, amb un 89,4%.