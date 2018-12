Educació obre la porta a regular per llei l'espai del migdia a les escoles

SOS Menjadors Escolars celebra el canvi de discurs del Departament per garantir que les AMPA que ho vulguin gestionin el servei

Actualitzada 17/12/2018 a les 16:45

El Departament d'Educació ha posat sobre la taula aquest dilluns en una reunió amb la plataforma SOS Menjadors Escolars la possibilitat de regular per llei, i no per decret, l'espai del migdia a les escoles. Així ho han confirmat fonts del Departament a la sortida de la trobada en què, membres de SOS Menjadors Escolars, han celebrat el «canvi de discurs radical» de l'administració. En declaracions als mitjans, el portaveu Jordi Estarlich, ha reivindicat que el decret és una eina «obsoleta» i no serveix per regular els problemes amb què es troben les AMPA a l'hora de fer una gestió directa de menjador. Per resoldre la situació de cara el curs vinent, EducacióPer resoldre la situació de cara al curs vinent, Educació està estudiant «la millor fórmula» per donar seguretat jurídica als consells comarcals i aconseguir que les AMPA puguin seguir fent la gestió directa el curs vinent, ja sigui amb l'impuls d'una nova llei o amb la modificació d'una norma ja vigent.Estarlich ha concretat que amb una nova llei, tal com ja demanava la coordinadora, es podrà garantir la seguretat jurídica que reclamen els consells comarcals per a què les famílies puguin seguir fent la gestió directa, si ho volen, de l'espai del migdia, ja que actualment manca el «paraigües jurídic» necessari per poder-ho dur a terme.Paral·lelament, el Departament també acabarà de donar forma, aquet mateix curs, el procés participatiu amb tota la comunitat educativa per començar a elaborar aquest text legislatiu «que perduri en el temps» i que, segons Estarlich, hauria de cobrir les necessitats de les AMPA i arribar a una «universalització de l'espai del migdia». Estarlich ha reconegut que aquest aspecte té «implicacions pressupostàries» que fan que no es pugui implementar en pocs anys, sinó a llarg termini i ha situat els centres de màxima complexitat com a primers beneficiaris. SOS Menjadors creu que la nova llei seria vigent per aplicar-la el curs 2020-2021.Malgrat els resultats de la reunió, la plataforma SOS Menjadors Escolars manté les mobilitzacions previstes per aquest dimecres, a les escoles, i el 19 de gener, al Parlament. Des de SOS Menjadors asseguren que si el procés no acaba de manera satisfactòria per a ells impulsaran una ILP per promoure el marc regulador que consideren necessari.