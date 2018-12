Zapatero sosté que els independentistes «no són colpistes» i anima a Sánchez a seguir amb el diàleg

L’expresident veu «preocupant» la via eslovena de Torra però sosté que Puigdemont i Junqueras són els que «dirigeixen la política a Catalunya»

Actualitzada 16/12/2018 a les 11:16

L’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que els líders independentistes «no són colpistes», assegura que «han fet un viatge a enlloc i que han sobrepassat els límits del que pot ser la política». En una entrevista a ‘El Mundo’, l’expresident creu que Pedro Sánchez ha de fer «un gran esforç de diàleg» i sosté que fins ara «gairebé no n’hi ha hagut». Veu «preocupant» la via eslovena que proposa Torra però assegura que l’actual president català no dirigeix la política a Catalunya sinó que ho fan Junqueras i Puigdemont i que tots dos saben que no hi haurà independència perquè «el reconeixement internacional és nul».Zapatero insisteix que l’aplicació de l’article 155 que reclamen Ciutadans i PP no arreglarà res perquè «hi ha un problema de fons» i defensa que «els problemes polítics només s’arreglen dialogant».L’expresident rebutja el qualificatiu de colpistes pels dirigents independentistes. Sosté que es van equivocar i que «van sobrepassar els límits del que pot ser la política». Amb tot, diu que «no se’ls pot excloure del concurs democràtic» i defensa que la solució no vindrà del codi penal sinó de la política.A més, assegura que el president de la Generalitat Quim Torra no dirigeix la política a Catalunya, sinó que ho fan Oriol Junqueras i Carles Puigdemont i que tots dos saben que no hi haurà independència perquè no hi ha reconeixement internacional.