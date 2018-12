Torra exigeix a Sánchez que sigui «valent» i que «no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta»

Afirma que la seguretat de cara el 21 de desembre «està garantida», tant pel que fa al Consell de Ministres com per les concentracions que es produiran

Actualitzada 16/12/2018 a les 17:15

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit a Pedro Sánchez «que sigui valent» per mantenir un «diàleg obert» amb Catalunya i que «no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta». Torra ho ha dit en una visita a la fira de Santa Llúcia de Prats de Lluçanès on, tot i no concretar si finalment se celebrarà la trobada entre els dos executius, ha reiterat que les converses han d'incloure el dret a l'autodeterminació, el sentiment republicà del poble català i el rebuig a la repressió envers els polítics catalans. Així mateix ha afirmat que la seguretat de cara el 21 de desembre «està garantida», tant pel que fa a la trobada que el Consell de Ministres durà a terme a Barcelona, com per les possibles concentracions en contra que es produiran.Quim Torra s'ha referit a l'enquesta que aquest diumenge publica el diari 'Ara', que revela que el 80,4% dels catalans són partidaris que se celebri un referèndum pactat amb l'Estat per decidir el futur de Catalunya. El president considera que les xifres demostren que hi ha tres grans consensos a la societat catalana: «Som i ens sentim republicans, no acceptem la repressió com una eina que al segle XXI es pugui aplicar als polítics i el 80% de la nostra societat està d'acord en celebrar un referèndum», ha apuntat.En aquesta línia ha dit que està «esperant» Pedro Sánchez per mantenir «un diàleg sincer i de fons» que abordi el que realment preocupa els catalans. «Demanem a Sánchez que faci cas al que expressa la societat catalana i que no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta espanyola, que sigui valent i tingui coratge», ha manifestat.Per altra banda, el president ha remarcat que «com sempre» la seguretat de cara el proper 21 de desembre estarà «garantida» pels Mossos d'Esquadra i ha destacat la feina «excel·lent» que duen a terme els professionals d'aquest cos. Ha assenyalat que tant el Consell de Ministres com les concentracions que s'han convocat en contra es podran dur a terme de forma segura perquè Catalunya és un país «profundament demòcrata que respecta la pluralitat».El president també ha aprofitat per reclamar als partits polítics que «escoltin» i «siguin capaços de valorar la vaga de fam» que duen a terme Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull al centre penitenciari de Lledoners. «Ells només demanen justícia a les seves reclamacions amb el Tribunal Constitucional», ha considerat.