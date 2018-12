Rull i Turull denuncien «els recargolats arguments jurídics per justificar una innecessària presó preventiva»

Els exconsellers mantenen intacta la seva «determinació i compromís amb la llibertat de Catalunya» després de 300 dies privats de llibertat

Els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull denuncien «els recargolats arguments jurídics per justificar una innecessària presó preventiva, per retardar la resolució de recursos o per minvar el dret a defensa de les persones». En una carta publicada aquest diumenge a ‘El Punt Avui’ coincidint amb els 300 dies de captiveri, els exconsellers alerten que avui han rebut ells, però que si no ho reverteixen, «pot ser qualsevol altre que discrepi». Asseguren que mantenen intacta la seva «determinació i compromís amb la llibertat de Catalunya» i expliquen que fan vaga de fam per denunciar que els seus «drets civils son vulnerats impunement per un Tribunal Constitucional que ha perdut tota vergonya i ha renunciat a qualsevol espurna d’humanitarisme».Rull i Turull subratllen que «un de cada deu diputats escollits el 21-D és a la presó o és a l’exili o s’ha vist forçat a renunciar a la seva acta de diputat», cosa que consideren «inaudita en termes democràtics a l’Europa del segle XXI». Reconeixen que s’han convertit «per a una bona part de la ciutadania» en «involuntaris instruments de lluita pels drets civils, individuals i col·lectius».Els exconsellers diuen que la vaga de fam és «l’instrument més rotund de protesta des de la no-violència». Asseguren que les seves conviccions i els seus ideals «són més forts que mai» i que «els continuaran defensant cívicament, pacíficament i democràticament».