El 80% dels catalans són partidaris d'un referèndum acordat, segons una enquesta de l''Ara'

Més d’un 75% vol la llibertat dels polítics empresonats i rebutja que es torni a aplicar el 155 a Catalunya

Actualitzada 16/12/2018 a les 10:58

Un 80,4% dels catalans es mostren favorables a la convocatòria d’un referèndum acordat entre la Generalitat i el govern espanyol per votar sobre la independència de Catalunya, així ho conclou una enquesta que publicarà aquest diumenge el diari ‘Ara’ i que ha avançat la seva edició digital. De fet, la consulta pactada convenç tant als independentistes (97%) com als que votarien ‘no’ (61%). Per partits, la tendència és la mateixa, un 71% dels que van votar socialista el 21-D estan d’acord amb el referèndum pactat. De fet, els únics que s’hi oposen majoritàriament són els votants del PP i Ciutadans, malgrat que al partit taronja un 24% es desmarquen de la línia de la formació. El diari també destaca que més d’un 75 % dels entrevistats rebutja la presó dels líders polítics, les acusacions de rebel·lió i que es torni a aplicar l’article 155 a Catalunya.Gairebé 8 de cada 10 enquestats són contraris a la presó provisional, i un percentatge semblant s’oposen també al fet que jutgin els impulsors de l’1-O per rebel·lió. El 49,8% dels entrevistats que s’oposen a la independència creuen que les acusacions són excessives, i el 52,5% opinen el mateix del fet que estiguin en presó provisional. En els dos casos el percentatge dels no independentistes que s’hi mostren a favor és del 39%.Un 79% dels ciutadans consideren que no convé tornar a intervenir la Generalitat, De fet, només els votants del PP i Cs en són partidaris, tot i que en el cas del partit liderat per Albert Rivera hi torna a haver un 31% que opinen de manera contrària al que expressen els seus líders polítics.