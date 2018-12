Arrimadas alerta que hi haurà «enfrontaments el 21-D» i demana a Sánchez que «defensi els que no pensen com Torra»

La líder de Cs critica que el president espanyol «parla molt de fer reunions» i actua poc per «mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu»

Actualitzada 16/12/2018 a les 13:20

La líder de Cs alerta que «probablement» hi haurà «enfrontaments» divendres que ve, 21 de desembre. En declaracions als mitjans aquest diumenge, Arrimadas ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que actuï perquè, segons ella, «parla molt de fer reunions i poc de defensar els catalans que no pensen com Torra» perquè «l’únic que l’importa és mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu». «No podem esperar que passi una desgràcia», ha afegit tot afirmant que el president català «està animant els CDRs violents» perquè «la seva via és l’eslovena». A més ha denunciat que divendres que ve els Comitès de Defensa de la República tindran la «protecció del govern de la Generalitat».Arrimadas ha criticat que el Govern «s’ha negat a instar els CDRs a anul·lar totes les activitats absolutament il·lícites que tenen previstes pel 21 de desembre». A més ha assegurat que els catalans se senten «desemparats pel govern espanyol», que, a parer seu, no pensa «ni en la ciutadania ni en solucionar el problema». «Sánchez no s’adona que si no fa res, passarà una cosa molt grossa», ha advertit, ja que, segons ella, «els CDRs tenen la protecció de la Generalitat».A més, ha denunciat que molts agents de la policia demanen que «les ordres siguin per escrit» perquè «a vegades els fan estar aturats davant d’una actuació violenta». «Molts estan tenint problemes per poder defensar en procediments judicials una actuació que va en contra de les dinàmiques d’un cos de seguretat», ha afirmat.Per tot plegat, la líder de Cs ha assegurat que al president espanyol «li importa molt poc Catalunya i els catalans». «L’únic que li importa és mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu», ha reblat.