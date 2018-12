El diputat d'ERC diu que l'executiu de Sánchez «no ha mogut un dit» perquè deixi d'haver-hi «presos polítics i exiliats»

Actualitzada 15/12/2018 a les 17:48

El diputat d'ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián ha animat a les manifestacions «pacífiques» el proper divendres a Barcelona amb motiu del Consell de Ministres perquè creu que cal «deixar constància que no són benvinguts». El diputat titlla de «provocació» la celebració del Consell de Ministres just en el primer aniversari de les eleccions imposades pel 155 i acusa el govern de Pedro Sánchez de «no moure un dit» perquè deixi d'haver «presos polítics i exiliats».Ara bé, ha remarcat que tota mobilització que es plantegi a Barcelona ha de ser pacífica. «Com ha sigut sempre», afegeix. Rufián ha fet aquestes declaracions des de la concentració davant el Suprem organitzada per la plataforma 'No hi ha justícia'.