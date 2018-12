Ingressen Jordi Turull a la infermeria de Lledoners en el catorzè dia de la vaga de fam

El seu metge, Jaume Padrós, afirma que es manté estable però que l'ingrés és »aconsellable»

Actualitzada 14/12/2018 a les 18:23

L'exconseller del Govern de Carles Puigdemont Jordi Turull ha ingressat a la infermeria de Lledoners després de catorze dies de vaga de fam, segons han confirmat fonts del Departament de Justícia.De moment no ha transcendit el motiu exacte que ha fet prendre aquesta decisió. En tot cas, Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i metge que vetlla per la salut de l'exconseller i de la resta de presos independentistes que fan vaga de fam –Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Turull-, ha escrit al seu compte de Twitter que «malgrat mantenir-se estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable que ara Jordi Turull sigui traslladat a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners».El mateix Padrós ha piulat posteriorment que «no hi ha signes d'alarma» referents a l'ingrés de Turull a la infermeria del centre penitenciari de Lledoners. «Forma part del protocol mèdic», ha assegurat el president del Col·legi de Metges de Barcelona, que monitoritza l'estat de salut dels presos independentistes que fan vaga de fam.