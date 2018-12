Ciutadans presenta una querella criminal contra Torrent pels diputats presos

Els diputats de la formació taronja han desplegat una pancarta contrària a l'acte d'homenatge a Forcadell al Parlament

Ciutadans cridant "llibertat" a la porta de l'acte per demanar la llibertat de @ForcadellCarme. Ells demanen "llibertat" per empresonar adversaris polítics. #FreeForcadell pic.twitter.com/r8DlEn0hwt — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 13 de diciembre de 2018

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciat que el seu grup presentarà una querella criminal contra el president de la cambra, Roger Torrent, al TSJC aquest divendres, després que el Tribunal Constitucional ha confirmat la suspensió del càrrecs als diputats independentistes presos, una mesura que, segons ell, el Parlament no va «acatar».Carrizosa ha fet aquestes declaracions després d'un acte de protesta dels diputats de Cs al Parlament, en què han desplegat una pancarta amb l'escrit «!Basta Ya! El Parlamento es de todos», davant l'homenatge a l'expresidenta de la cambra, Carme Forcadell, previst per a uns minuts després.Segons Carrizosa, el seu grup se sent «indignat» per l'organització d'un homenatge a la persona que «va trepitjar els drets de tots els catalans» i que hauria usat el Parlament «com una eina al servei del separatisme».