Caps i comandaments de policia local d'arreu de Catalunya creen un sindicat

Defensen la necessitat d'evitar «qualsevol ingerència» a la gestió de la seguretat pública

Actualitzada 13/12/2018 a les 19:10

L'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (Accpolc) ha anunciat aquest dijous que impulsa la creació d'un sindicat d'abast català per defensar els interessos econòmics, socials i professionals d'aquesta part de l'organigrama dels cossos de seguretat local.El Sindicat de Caps i Comandaments de la Policia Local de catalunya (Sicpol) es proposa crear serveis comuns de naturalesa assistencial per aconseguir millores socials i econòmiques, segons s'ha indicat en el marc de la presentació de l'ens, al Centre de Convencions de Badalona.El nou sindicat està integrat a la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (Fepol), organització sindical majoritària al cos de Mossos d'Esquadra i a les Policies Locals.Durant la presentació, Sicpol ha destacat la necessitat de desenvolupar per llei un model policial que integri i reconegui el paper de les policies locals.També han reclamat que es reconegui la tasca de caps i comandaments d'aquests cossos, i que es defensin les seves funcions davant de «qualsevol ingerència contrària a la gestió de la seguretat pública amb criteris estrictament tècnics».