Un vocal del CGPJ dona per fet que hi haurà morts en el procés independentista

José María Macías es pregunta quin serà el primer «mort útil» d'un conflicte que ja ha començat com «la via eslovena»

Actualitzada 12/12/2018 a les 15:53

El vocal del Consell General del Poder Judicial, professor de la UPF i exsoci del bufet Cuatrecasas, José María Macías Castaño, dona per fet que el procés independentista català comptarà amb algun mort. Segons ell, Catalunya ja ha començat a seguir la 'via eslovena' i els enfrontaments entre manifestants al carrer o les amenaces a jutges i fiscals podrien acabar amb alguna persona morta.En un article al digital 'El Español', Catalunya «es dirigeix a un desastre previsible que desconcerta perquè sembla imparable, la crònica d'una mort anunciada». «És impossible viure en una situació de greu anormalitat, no afrontar-la i que no passi res encara més greu», afegeix.De fet, Macías creu que l'anomenada 'via eslovena' «ja ha començat a Catalunya» i posa tres suposats indicis per argumentar-ho. El primer és l'acord del CGPJ que insta la fiscalia a supervisar les investigacions dels Mossos contra les persones que ataquen seus judicials o fins i tot amenacen jutges. El segon és la suposada amenaça de purga dels Mossos per haver impedit que els antifeixistes boicotegessin una manifestació de Vox. Segons Macías, això suposa que «es busca una situació descontrolada en la que pugui passar alguna cosa gravíssima». El tercer indici, segons ell, és l'apel·lació a la via eslovena per part de Torra.En aquest sentit, assegura que el Parlament d'Eslovènia va declarar «unilateralment» la independència i després la va suspendre per negociar. «Després va començar la guerra», afegeix. «A aquestes alçades ja dono per segur que passarà alguna cosa irreparable: és una simple qüestió d'ocasió i probabilitat, i ocasions se n'estan donant cada cop més», conclou.No obstant, també admet diferències amb Catalunya, ja que l'exèrcit iugoslau era federal, i Eslovènia comptava amb forces armades territorials, Alemanya i Itàlia es van «precipitar» a reconèixer el nou estat i Sèrbia «va deixar caure immediatament Eslovènia perquè la guerra contra Croàcia era imminent».El primer pas, el de la declaració unilateral, ja es va donar fa un any a Catalunya, «però per prosseguir la via eslovena, caldria substituir la violència de l'exèrcit eslovè, inexistent a Catalunya, que no compta amb més personal armat que els Mossos d'Esquadra, per un altre tipus de violència, durant molt més temps i amb bastants més morts, i al final per perdre una guerra tan inútil com totes».«Tan criminalment irresponsable em sembla qui genera aquesta situació com qui la tolera havent d'evitar-la; també dubto que allò irreparable, el primer mort, serà útil per a algú, o almenys això pretendrà aquest algú», afegeix. Per això, dubta sobre «qui serà el primer mort útil: un jutge o un fiscal que tinguin una mala ensopegada amb un descerebrat? Un manifestant o vianant que es trobin amb els amos al carrer? O un 'soldat' de la nova pàtria que es deixi convèncer pels irresponsables que l'animen?».