Manifestants per la unitat d'Espanya es concentren al centre de Barcelona per celebrar el 12-O

Entitats unionistes i partits constitucionalistes donen suport a la mobilització 'Barcelona garante de la hispanidad', llueixen banderes espanyoles i fan proclames per la unitat

Actualitzada 12/10/2018 a les 12:22

La mobilització unitària del 12-O agrupa aquest divendres tots aquells que han volgut commemorar la festa nacional espanyola reivindicant la unitat d'Espanya.Sota el lema 'Barcelona, garante de hispanidad', els concentrats han iniciat la marxa a Passeig de Gràcia amb Gran Via i han caminat fins a la plaça Catalunya, on se celebra l'acte central. Formacions polítiques com Cs, Partit Popular o Vox, i entitats com Societat Civil Catalana o Espanya i Catalans, han mostrat el seu suport i han cridat a participar enviant els seus dirigents.Els manifestants llueixen, sobretot, banderes espanyoles, tot i que també s'hi poden veure senyeres, banderes de la fictícia Tabàrnia o ensenyes europees. Entre els crits dels concentrats, proclames per la unitat d'Espanya, d'exaltació espanyola i contraris a l'independentisme i els seus líders. L'ambient a la plaça Catalunya és festiu a l'inici de l'acte.