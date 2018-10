El Parlament de Catalunya reprova el Rei pel 3-O i aposta per abolir la monarquia

JxCat, ERC i els comuns hi voten a favor i al CUP s'absté

Actualitzada 11/10/2018 a les 19:12

El Parlament ha rebutjat i condemnat aquest dijous el posicionament del rei Felip VI «i la seva intervenció al conflicte català», així com la «justificació de la violència» del monarca durant el seu discurs del 3-O després de les càrregues policials de l'1-O. El punt ha tirat endavant amb els vots de JxCat, ERC, i els comuns i l'abstenció de la CUP. Els mateixos grups han aprovat també refermar el compromís amb els valors republicans i «apostar per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia». La condemna al discurs del Rei ha tirat endavant, doncs, durant les votacions del ple sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, aquest dijous a la tarda.És a dir, dos dies després que, durant les votacions del debat de política general de dimarts a la tarda, es rebutgés. De fet, es va produir un empat en una transacció entre JxCat i CUP que, entre d'altres punts, ja demanava reprovar el monarca: Cs, PSC, PPC i també CatECP hi van votar en contra i es va resoldre amb un 'no' un empat a la cambra derivat de la pèrdua de la majoria independentista.Els comuns van justificar el seu 'no' llavors perquè al seu entendre la resolució de dimarts incloïa un punt «contradictori en l'exigència d'un referèndum acordat». Per això van votar llavors en contra de tot el bloc, i per tant també en contra de reprovar el Rei.La proposta de resolució d'aquest dijous també inclou un punt que emplaça les institucions de l'Estat «a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política». I en aquest sentit també s'ha aprovat «reprovar els actes repressius contra la ciutadania i condemnar les amenaces amb l'aplicació del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra drets fonamentals».En un últim punt de la proposta, el Parlament també ha emplaçat els partits i les institucions catalans «al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat». Fonts de la CUP han explicat que, entre d'altres, l'apel·lació al diàleg i a l'acord és el que ha fet decantar-los per l'abstenció.